Kayserili ikiz okçular, milli takım hedefiyle çalışıyor

Kayseri'de 2021'de başladıkları okçuluk sporunda kısa zamanda başarı elde eden 16 yaşındaki tek yumurta ikizi Beyza ve Şeyma Karakuş, milli takıma girmeyi hedefliyor.



Anne ve babalarının yönlendirmesiyle 2021 yılında başladıkları okçuluk sporunda madalyalar kazanan 16 yaşındaki ikizler, bunlara yenilerini eklemek için çalışıyor.



Kayseri Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Kulübü sporcusu ikiz kardeşlerden Beyza Karakuş, katıldığı Türkiye ve il geneli yarışmalarda 12, Şeyma Karakuş ise 11 birincilik almayı başardı.



Karakuş kardeşler, başarılarını devam ettirip milli takıma seçilmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Beyza Karakuş, AA muhabirine, kardeşi ile omuz omuza çalışmanın gurur verici olduğunu söyledi.



Kardeşiyle aynı branşta yarışmanın kendisini hırslandırdığını anlatan genç sporcu, "İlk başlarda hiç istekli değildim fakat ilerleyen zamanda bu sporu severek yapmaya başladım. Antrenmanları ikizimle yapmak gerçekten ayrı bir duygu. Çünkü her zaman yanında bir arkadaşın var ve zor zamanlarda da güzel zamanlarda da yanında oluyor. Stresli oluyorum, beni sakinleştiriyor. Yarışmalara kardeşimle beraber rekabete girerek hazırlanıyoruz." diye konuştu.



Şeyma Karakuş da birbirlerini motive ederek daha iyi ilerlediklerini belirterek, "İstemeyerek başlamıştık ama yarışmalarda başarı elde edince, devamı geliyor. Beyza ile beraber antrenman yapmaya geldiğimde kendimi daha motive hissediyorum. Birbirimizi motive ederek daha iyi şekilde ilerliyoruz. Yarışmalarda da bazen kötü attığımız, motivasyonumuzun düştüğü zamanlar oluyor. Arkamı dönüyorum, direkt Beyza oluyor. 'Hadi, güçlüsün, yapabilirsin.' sözleriyle birbirimize destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.



Milli takıma seçilerek Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Şeyma, şöyle konuştu:



"Antrenörümüz Emre Çömez ile çok güzel yol kat ediyoruz. Hep bize destek oluyor. Başarı kaynaklarımızın baş lideri bence Emre Hoca. Furkan ve Gizem hocalarımızın da motivasyonuyla çok güzel yol kat ediyoruz. Kardeşim olmasaydı büyük ihtimalle ben yarıda bırakırdım. İdolümüz Gizem ve Demir Elmaağaçlı. Onlar da kardeş olarak başlamışlar. Biz de Beyza ile beraber o şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. Kardeşimle omuz omuza başladığım bu sporunda önümüzdeki yıllarda ülkemizi temsil etmek istiyoruz."



- Çömez: "İkizlere inancım tam"



Kayseri Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Kulübü Sorumlusu antrenör Emre Çömez, ikiz sporcuların milli takım seçmelerine yakın olduklarını dile getirdi.



Beyza ve Şeyma kardeşlerin yetenekli olduğunu belirten Çömez, "Kulüpte yarışmalara, Türkiye şampiyonalarına gitmeniz için belli baraj puanları var. Onları da atıp, Türkiye şampiyonalarına gittiler. Şampiyonalarda birçok derece aldılar. En son yarışmada takım halinde Türkiye şampiyonu oldular." dedi.



Çömez, ikizlerin başarılı olacağına inandığını vurgulayarak, "Hedefimiz 2024 milli takım seçme yarışmalarında Şeyma ya da Beyza'dan birini genç milli takıma sokabilmek. Sporcularımızın milli takım çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah bir yıl içinde milli takıma girecekleri ve başarılı olacakları kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.









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