Kayseri'den Florya'ya iki bilet!

Galatasaray, Kayserispor ile sözleşmesi sona erecek kaleci Silviu Lung ve 3.8 milyon euro istenen Bernard Mensah'ın transferleri için kararlı...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Kayseri'den Florya'ya iki bilet!
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25 Temmuz 2020 10:09
Aslan'ın transfer gündeminde sadece yerli veya gurbetçi isimler yok. Süper Lig'de kendisini kanıtlayan yabancılar da Cim Bom'un radarına girmiş durumda.

Bu doğrultuda teknik patron Fatih Terim'in bir süredir alınmasını istediği Bernard Mensah için bir kez daha Kayserispor'un kapısı çalındı. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı ile görüşürken, Beşiktaş'ın Mensah için 1.5 milyon Euro önerdiği ve anında ret cevabı aldığı ortaya çıktı. Galatasaray'dan istenen para 3.8 milyon Euro. Bu da, Kayseri'nin Mensah için Atletico Madrid'e olan borcunu karşılayacak.

Sarı- Kırmızılılar, Maicon, Belhanda veya Feghouli'nin satışından gelecek parayla bu bedeli ödemeye kararlı.

Muslera dönene kadar...

Kayserispor'un 31 yaşındaki kalecisi Lung da Muslera'nın yokluğunda transferi düşünülen isimlerden. Albayrak'ın son görüşmesinde, tecrübeli eldivenin opsiyon maddesine yanaşmadığı öğrenildi.

Kontratı lig bitimiyle sona erecek olan Rumen file bekçisi, Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer yabancı. Eğer bu transfer gerçekleşirse yerli kaleci arayışından vazgeçilecek.



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