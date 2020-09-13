Kayseri'de yeni transferi Berna Gözbaşı açıkladı

Kayserispor, Angers'den 22 yaşındaki forvet oyuncusu Kanga'yı transfer etti.

Haber; AA
Kayseri'de yeni transferi Berna Gözbaşı açıkladı
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13 Eylül 2020 14:52
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Fransa 1. Lig (Ligue 1) ekiplerinden Angers SCO'da forma giyen Wilfried Kanga ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından Kanga ile fotoğrafını paylaşan Gözbaşı, yeni transferin genç ve hırslı olduğunu belirtti.

Gözbaşı, "Büyük Kayserispor taraftarını coşturmak için PSG alt yapısında yetişti. Ligue 1 ekiplerinden Angers SCO'da ilk 2 haftada ilk 11 oynadı. Forvetimiz henüz 22 yaşında, hırslı, 90 dakika mücadele edecek yapıda. Hoşgeldin Wilfried Kanga." ifadelerini kullandı.



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