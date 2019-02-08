Kayseri'de Volkan Demirel'e tepki

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanılan Kayserispor - Fenerbahçe müsabakasında sarı-kırmızılılardan Volkan Demirel'e tepki geldi.
Kayseri seyircisi, tecrübeli eldivene gelen tüm toplarda ıslıkla tepki gösterdi.
Volkan Demirel, kendisine verilen tepkilere kulak asmadı.
TRİBÜNLER DOLDU
Kayserispor taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı.
Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Fenerbahçe taraftarı da takımlarını destekledi.
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Kayseri seyircisi, tecrübeli eldivene gelen tüm toplarda ıslıkla tepki gösterdi.
Volkan Demirel, kendisine verilen tepkilere kulak asmadı.
TRİBÜNLER DOLDU
Kayserispor taraftarları, Fenerbahçe maçında takımlarını yalnız bırakmadı.
Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Fenerbahçe taraftarı da takımlarını destekledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın