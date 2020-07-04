Kayseri'de maç öncesi basın mensuplarına Kovid-19 testi

Kayseri'de, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü oynanacak Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasını takip edecek basın mensuplarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kayseri'de maç öncesi basın mensuplarına Kovid-19 testi
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04 Temmuz 2020 13:48
Kayseri'de, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü oynanacak Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasını takip edecek basın mensuplarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda, maçı takip edecek basın mensuplarının Kovid-19 testi, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ek binasında gerçekleştirildi.

Hijyen şartları altında uygulanan testlerde, sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.



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