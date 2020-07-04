Kayseri'de maç öncesi basın mensuplarına Kovid-19 testi

Kayseri'de, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü oynanacak Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasını takip edecek basın mensuplarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda, maçı takip edecek basın mensuplarının Kovid-19 testi, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ek binasında gerçekleştirildi.
Hijyen şartları altında uygulanan testlerde, sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda, maçı takip edecek basın mensuplarının Kovid-19 testi, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ek binasında gerçekleştirildi.
Hijyen şartları altında uygulanan testlerde, sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.