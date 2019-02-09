Kayseri'de 'Fenerbahçe kümeye' sesleri!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Kayserispor taraftarları, maç sonunda sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak tezahüratta bulundu.
Kayserisporlu taraftarlar maçın bitmesinin ardından "Fenerbahçe kümeye" tezahüratları yaptı.
Süper Lig'de Kayserispor 21 maçta 25 puan toplarken Fenerbahçe ise 23 puan aldı.
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Kayserisporlu taraftarlar maçın bitmesinin ardından "Fenerbahçe kümeye" tezahüratları yaptı.
Süper Lig'de Kayserispor 21 maçta 25 puan toplarken Fenerbahçe ise 23 puan aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın