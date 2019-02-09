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Kayseri'de "Fenerbahçe kümeye" sesleri!

Kayserisporlu taraftarlar, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın bitmesinin ardından "Fenerbahçe kümeye" tezahüratları yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Kayseri'de 'Fenerbahçe kümeye' sesleri!
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09 Şubat 2019 00:11
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Kayserispor taraftarları, maç sonunda sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak tezahüratta bulundu.

Kayserisporlu taraftarlar maçın bitmesinin ardından "Fenerbahçe kümeye" tezahüratları yaptı.

Süper Lig'de Kayserispor 21 maçta 25 puan toplarken Fenerbahçe ise 23 puan aldı.

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