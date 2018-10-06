Kayserispor: 2

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İki kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada Kayserispor ile Çaykur Rizespor sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.Ev sahibi ekibin karşılaşmadaki gollerini 62. dakikada penaltıdan Chery ve 73. dakikada Umut Bulut kaydetti. Ev sahibi ekipte 12. dakikada Rotman kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Rizespor'un gollerini 25. dakikada Saadane ve 86. dakikada Ali Çamdalı attı. Konuk ekipte 45+2. dakikada Braian Samudio kırmızı kart gördü.Bu sonucun ardından Kayserispor Süper Lig'de puanını 11'e çıkarırken, Çaykur Rizespor 6 puanda kaldı.Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada hakem Fırat Aydınus, birçok pozisyonda da VAR'a başvurdu. Aydınus, Rotman ve Samudio'ya gösterdiği kırmızı kartlada da VAR uygulamasına gitti.Fırat Aydınus, Kayserispor'un 62. dakikada kazandığı penaltıda da VAR'a başvurdu.7. dakikada Çaykur Rizespor'da rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanan Umar, karşılaşmaya devam edemedi. Umar'ın yerine Süleyman Koç oyuna dahil oldu.12. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Rotman ile Orhan Ovacıklı arasındaki mücadelede Orhan Ovacıklı yerde kaldı. Faule hükmeden maçın hakemi Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından Rotman'ı doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.21. dakikada Kayserispor atağında, ceza yayı çizgisi üzerinde topla buluşan Bilal Başacıkoğlu'nun sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.25. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hızlı paslarla Kayserispor yarı alanını geçen konuk ekipte ceza sahasında Süleyman Koç ile verkaça giren Saadane, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-145+2. dakikada Samudio ile Şamil Çinaz'ın mücadelesinde Şamil Çinaz yerde kaldı. Kayserispor lehine verdiği faulün ardından Samudio'yu sarı kartla cezalandıran maçın hakemi Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından kararını değiştirerek bu oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Çaykur Rizespor, 1-0 önde tamamladı.59. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Bilal Başacıkoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa Umut Bulut ile birlikte yükselen Saadane'nin topa elle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi. 62'nci dakikada penaltıyı kullanan Chery, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-169. dakikada Chery'nin pasında topla buluşan Umut Bulut, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta çıktı.73. dakikada Kayserispor öne geçti. Varela'nın sol kanattan yaptığı ortaya altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-186. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Vedat Muric'in pasında topla buluşan Ali Çamdalı'nın yaklaşık 25 metre mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 2-2Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.Büyükşehir Belediyesi Kadir HasFırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf BozdoğanLung, Lopes, Sapunaru (Dk. 90+1 Mert Özyıldırım), Levent Gülen, Atila Turan, Şamil Çinaz, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 71 Varela), Rotman, Mensah (Dk. 80 Asamoah Gyan), Chery, Umut BulutGökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Musa Çağıran (Dk. 78 Gladky), Umar (Dk. 7 Süleyman Koç), Samudio, Boldrin, Vedat Muric (Dk. 88 Mustafa Saymak)Dk. 25 Saadane, Dk. 86 Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor), Dk. 62 Chery (Penaltıdan), Dk. 73 Umut Bulut (Kayserispor)Dk. 12 Rotman (Kayserispor), Dk. 45+2 Samudio (Çaykur Rizespor)Dk. 20 Saadane, Dk. 90 Gladky, Dk. 90+4 Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor), Dk. 65 Lung (Kayserispor)