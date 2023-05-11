Haber Tarihi: 11 Mayıs 2023 10:57 - Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2023 10:57

Kayseri Şeker halka arz kaç lot verir, düşer? KAYSE halka arz hangi bankalarda?

Kayseri Şeker halka arz kaç lot verir, düşer? KAYSE halka arz hangi bankalarda? Kayseri Şeker halka arz ediliyor. SPK tarafından onaylanan Kayseri Şeker Fabrikası halka arz fiyatı, eşit mi oransal mı olacağı, kaç lot vereceği ve hangi bankalarda yer alacağı da belli oldu. #KAYSE BİST kodu ile halka arz edilecek şirketin tüm lotlarının satılması durumunda halka arz büyüklüğü 1,7 milyar TL olacak. Peki Kayseri Şeker halka arzı ne zaman? Kayseri Şeker halka arz eşit mi, oransal mı? Kayseri Şeker halka arz fiyatı ne kadar ve kaç lot veriyor? KAYSE BİST hangi bankalarda? İşte detaylar…

Kayseri Şeker halka arz kaç lot verir, düşer? KAYSE halka arz hangi bankalarda?
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Kayseri Şeker'in halka arzı, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Halka arzın başlangıç tarihi yaklaşırken, yatırımcılar hangi bankaların halka arza aracılık edeceğini, fiyatının ne kadar olacağını ve dağıtımın eşit mi oransal mı yapılacağını öğrenmek istiyor. Kayseri Şeker, halka arz ile birlikte talep toplama süreci sonrası Yıldız Pazar'da işlem görecek. 
Kayseri Şeker halka arz kaç lot verir, düşer? 

Kayseri Enerji'nin payları "Bireysele Eşit Dağıtım" yöntemiyle yapılacak.
1 milyon katılım olursa 68-69 lot (1120 TL)
1,2 milyon katılım olursa 55-56 lot (896 TL)
1,5 milyon katılırım olursa 45-46 lot (750 TL)
1,7 milyon katılım olursa 39-40 lot (640 TL)
2 milyon katılım olursa 34-35 lot (560 TL) düşecek.

Kayseri Şeker Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Kayseri Şeker hissesi 16,27'den halka arz olacak.

Kayseri Şeker Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Kayseri Şeker halka arz tarihi 10-11-12 Mayıs 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresinin ise 3 gün olarak belirlendi.

Kayseri Şeker Sembolü Ne Olacak? Kayseri Şeker Borsa Kodu

Kayseri Şeker hissesinin sembolü "KAYSE" olacak.

Kayseri Şeker Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Kayseri Şeker halka arzının büyüklüğü 1,7 milyar TL olarak açıklandı.

Kayseri Şeker Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

Kayseri Şeker'in halka arz açıklık oranı 15,01%'dir. Toplamda 107 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Kayseri Şeker Kimin? Kayseri Şeker Ortaklık Yapısı

Kayseri Şeker şirketinin 4 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 58,60%'ı Kayseri Pancar Ekicileri, 11,07%'i Türkiye Varlık Fonu 5,90%'ı Alpullu Pancar Ekicileri Koorperatif'e ve 4,52%'si Pankobirlik'e aittir.


KAYSERİ ŞEKER SONUÇLARI HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kayseri Şeker'in halka arzın sonuçları, talep toplama aşamasının tamamlanmasını takiben açıklanması bekleniyor.

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ NE ZAMAN EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Kayseri Şeker'in halka arzı eşit dağıtım yöntemi ile olacak.

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Teb A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.

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Kayseri Şeker halka arz
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