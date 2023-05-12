Kayseri Şeker'in halka arzı, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Halka arzın başlangıç tarihi yaklaşırken, yatırımcılar hangi bankaların halka arza aracılık edeceğini, fiyatının ne kadar olacağını ve dağıtımın eşit mi oransal mı yapılacağını öğrenmek istiyor. Kayseri Şeker, halka arz ile birlikte talep toplama süreci sonrası Yıldız Pazar'da işlem görecek. Kayseri Şeker halka arz borsada ne zaman işlem görecek? KAYSE halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?Kayseri Şeker halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.Kayseri Enerji'nin payları "Bireysele Eşit Dağıtım" yöntemiyle yapılacak.1 milyon katılım olursa 68-69 lot (1120 TL)1,2 milyon katılım olursa 55-56 lot (896 TL)1,5 milyon katılırım olursa 45-46 lot (750 TL)1,7 milyon katılım olursa 39-40 lot (640 TL)2 milyon katılım olursa 34-35 lot (560 TL) düşecek.Kayseri Şeker hissesi 16,27'den halka arz olacak.Kayseri Şeker halka arz tarihi 10-11-12 Mayıs 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresinin ise 3 gün olarak belirlendi.Kayseri Şeker hissesinin sembolü "KAYSE" olacak.Kayseri Şeker halka arzının büyüklüğü 1,7 milyar TL olarak açıklandı.Kayseri Şeker'in halka arz açıklık oranı 15,01%'dir. Toplamda 107 milyon adet lot dağıtılacaktır.Kayseri Şeker şirketinin 4 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 58,60%'ı Kayseri Pancar Ekicileri, 11,07%'i Türkiye Varlık Fonu 5,90%'ı Alpullu Pancar Ekicileri Koorperatif'e ve 4,52%'si Pankobirlik'e aittir.Kayseri Şeker'in halka arzın sonuçları, talep toplama aşamasının tamamlanmasını takiben açıklanması bekleniyor.Kayseri Şeker'in halka arzı eşit dağıtım yöntemi ile olacak.A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Acar Menkul Değerler A.Ş.Akbank T.A.Ş.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolubank A.Ş.Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Burgan Bank A.Ş.Dinamik Menkul Değerler A.Ş.DenizBank A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye Halk Bankası A.Ş.Ing Bank A.Ş.Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye İş Bankası A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Fibabanka A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finansbank A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank T.A.Ş.Teb A.Ş.Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Tera Menkul Değerler A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Vakıflar Bankası T.A.O.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.Vakıf Katılım Bankası A.Ş.Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.