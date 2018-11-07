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Kayseri öncesi Linnes belirsizliği

Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Galatasaray'da, Martin Linnes'in de durumu belirsiz...

Kayseri öncesi Linnes belirsizliği
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07 Kasım 2018 09:26
Schalke sonrası Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlar listesine bir isim daha eklendi.

Galatasaray, Schalke deplasmanına sakatlığı süren; Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Fernando Reges ve Eren Derdiyok'tan yoksun çıkmıştı.

Mücadelenin ilk yarısında hafif sakatlık yaşayan Martin Linnes de teknik ekibi korkuttu. Ligde cumartesi günü Kayserispor'la karşı karşıya gelecek olan Sarı-Kırmızılılar'da Fenerbahçe maçı sonrasında birçok ismin de PFDK'ya sevk edilmesi teknik ekibi kadro oluşturma konusunda kara kara düşündürüyor.

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