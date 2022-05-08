Kayseri MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilki yapıldı!

Uluslararası Koramaz Vadisi MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk etabı Kayseri'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirildi.



Sporcular, Melikgazi ilçesi sınırlarında bulunan Koramaz Vadisi'ndeki Vekse Mahallesi'nin 4,6 kilometrelik parkurunda da mücadele etti.



Yarış sırasında tarihi sokaklardan geçen sporcular, vadileri aşarak bölgeyle özdeşleşen yüzlerce yıllık güvercinliklerin arasından devam ederek aynı güzergah üzerinde 7 turluk yarışı tamamladı.



Yarışta elit erkeklerde Kazakistanlı Denis Sergiyenko birinci, Süleyman Sefa Temel ikinci, Kazakistanlı Temirlan Mukhamediyano üçüncü oldu.



Elit kadınlarda sadece bir sporcu yarışırken, Kazakistanlı Alina Sarkulova bu kategoride pedal çevirdi.



Genç erkeklerde birinciliği Emre Yuca, ikinciliği Serdar Kara, üçüncülüğü de Arda Topal elde etti.



Organizasyon, 12-14 ve 15 Mayıs'ta yapılacak yarışlarla tamamlanacak.



Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akgün, sezonun ilk yarışlarından birini Kayseri'de gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yarışlarda 3 ülkeden 36 yarışmacının pedal çevirdiğini belirten Akgün "Aynı anda dünya kupası da olduğu için sayı biraz az. Ama yine burada 12,13 ve 15 Mayıs'ta yapılacak yarışlara daha çok sporcu gelecek." ifadelerini kullandı.









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