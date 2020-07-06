ÜST SIRALARDA PUAN DURUMU

LUNG MAÇA DAMGASINI VURDU

GENÇ RIDVAN VE ERSİN'DEN HATA

SERGEN YALÇIN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER VARDI

PROSINECKI'DEN 3 DOKUNUŞ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 3-1'lik skorla kazandı ve kümede kalma yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.Kayserispor'a 51. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın golüyle öne geçerken, Beşiktaş 74. dakikada tecrübeli yıldızı Atiba Hutchinson ile eşitliği sağladı. 83. dakikada Hasan Hüseyin bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi, 86. dakikada da Kravets 3-1'lik skoru getirdi.Bu sezon Robert Prosinecki göreve geldikten sonra çıktığı 13 Süper Lig maçında 1.6 puan ortalaması tutturan Kayserispor, daha önceki 17 karşılaşmada sadece 10 puan toplayabilmişti.Beşiktaş 2 maç kazandıktan sonra puan kaybı yaşadı ve 50 puanla 5. sırada kaldı. Kayserispor ise üst üste 3. galibiyetini aldı ve 31 puana yükselerek, 14. basamağa kendini attı.Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa ile karşılaşacakken, Kayserispor ise deplasmanda Rizespor'a konuk olacak.(63) Başakşehir(61) Trabzonspor(54) Sivasspor(52) Galatasaray(50) Beşiktaş(49) Fenerbahçe(48) AlanyasporKayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, Beşiktaş karşısında özellikle ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla takımının puan almasını sağlayan oyuncuların başında yer aldı.31 yaşındaki kaleci, maç boyunca 6 kurtarış yaptı ve bu sezon Süper Lig'de toplam 104 kurtarış yaparak Uğurcan Çakır'ı geride bıraktı ve en çok kurtarış yapan kaleci oldu.Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte ilk 11'e monte edilen ve performanslarıyla umut veren Rıdvan Yılmaz ve kaleci Ersin Destanoğlu, bu karşılaşmada gollerde yaptıkları hatalarla dikkatleri çekti.İlk golde Rıdvan Yılmaz'ın kaptırdığı top golle sonuçlanırken, 2. golde ise Hasan Hüseyin'in kullandığı serbest vuruşta önde yakalanan Ersin kurtarışı yapamadı.Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynanan Konyaspor maçının ilk 11'inde bir değişikliğe gitti.Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşmaya, takımını Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby ve Burak Yılmaz ilk 11'i ile çıkardı.Genç teknik adam Konyaspor maçında ilk 11'de görev alan N'Koudou'nun sakatlığının devam etmesi nedeniyle Necip Uysal'a görev verdi. N'Koudou ise 18 kişilik kadroda yer buldu.Beşiktaş'ta cezalı Tyler Boyd'un yanı sıra sakatlığı bulunan Adem Ljajic, Umut Nayir ve Douglas ile dinlendirilen Dorukhan Toköz Kayseri'ye getirilmedi.Ev sahibi Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosenicki ise ligde son oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı kadrosunda biri zorunlu 3 değişikliğe gitti.Sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayan Mensah'ın yanı sıra Mesanovic ve Rienstra'yı yedek soyunduran Prosinecki, bu oyuncuların yerine Zoran Kvrzic, Enver Cenk Şahin ve Miguel Lopes'e ilk 11'de şans tanıdı.Prosinecki, Beşiktaş karşısında ilk 11'de Silviu Lung, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Miguel Lopes, Brice Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique ve Artem Kravets'e görev verdi.Kayserispor'da Yasir Subaşı da sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.1. dakikada Kravets'in ceza yayı civarından etkili vuruşunda üst direğe çarpan top, auta çıktı.22. dakikada Lens'in sağdan ceza alanına ortasında kale önünde iyi yükselen Diaby'in yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.28. dakikada Lens'in sağdan ceza alanına ortasında arka direğe hareketlenen Hutchinson'ın etkili kafa vuruşunda kaleci Lung topu güçlükle çıkardı. Altı pasa düşen meşin yuvarlağı Kayserispor savunması tehlikeli bölgeden uaklaştırdı.34. dakikada sağdan son çizgiye inen Gökhan Gönül, topu müsait durumdaki Burak Yılmaz'a aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.42. dakikada sağdan son çizgiye inen Diaby'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Lung, topu güçlükle çeldi.51. dakikada Kayserispor golü buldu. Rıdvan Yılmaz'dan topu çalan Enver Cenk Şahin, sağdan ceza alanına giren Hasan Hüseyin Acar'a topu aktardı. Sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan Hüseyin Acar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.74. dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Boateng'in sağdan ceza alanına gönderdiği topta arka direğe hareketlenen Hutchinson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-180. dakikada Rienstra'nın ceza alanı dışından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.83. dakikada Kayserispor yeniden öne geçti. Hasan Hüseyin Acar'ın soldan kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti: 2-1.86. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Stum'un defansın arkasına pasında topla buluşan ve ceza alanına giren Kravets, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1Büyükşehir Belediyesi Kadir HasArda Kardeşler, Süleyman Özay, Mehmet Cem HanoğluLung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Lopes (Dk. 87 Emre Taşdemir), Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin (Dk. 78 Rienstra), Campanharo, Henrique (Dk. 67 Stum), Kravets (Dk. 87 Aksel Aktaş): Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz (Dk. 62 Caner Erkin), Elneny, Hutchinson, Necip Uysal (Dk. 62 Boateng), Lens (Dk. 62 Nkoudou), Diaby (Dk. 84 Güven Yalçın), Burak YılmazDk. 51 ve 83 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 86 Kravets (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 74 Hutchinson (Beşiktaş)Dk. 47 Diaby (Beşiktaş), Dk. 53 Enver Cenk Şahin (Hes Kablo Kayserispor)