Kayseri koronavirüs haritası (dağılım) var mı?

Kayseri Koronavirüs dağılım haritası - İl il koronavirüs dağılım haritası yayınlandı - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı gümü gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Koca, dün akşam yaptığı açıklamada ilk kez Türkiye günlük koronavirüs tablosunda il bazında verilere yer verdi. Basın açıklamasında, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımı tablo şeklinde paylaşıldı. Bu gelişme ile birlikte corona virüsü ilçelere göre dağılımı araştırılmaya başlandı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, İzmir ve İstanbul ilçelerinde kaç vaka var? İşte koronavirüs ilçe dağılımı ile Türkiye'de son durum….

10 Nisan 2020 08:35
Kayseri koronavirüs haritası (dağılım) var mı?
Corona virüsü illere göre, ilçelere göre dağılımı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam yaptığı son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Bakan Koca, daha önceden Türkiye koronavirüs tablosuna göre il il dağılımı paylaşmıştı. Dün akşam paylaştığı tablolarda ise 6 farklı ilimiz için ilçelerdeki verilere yer verdi. Vakaların pnömoniye dönüş oranları, yaş ve cinsiyete göre dağılımı ile günlük test sayılarına göre pozitif vaka oranı verileri de Bakan'ın açıklamaları sırasında ekrana yansıtıldı. Peki Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, İzmir, Ankara ve İstanbul'da corona virüsü ilçelere göre dağılımı ne durumda? İşte Türkiye günlük koronavirüs haritasına göre corona virüsü vakalarının ilçelere göre dağılımı içeren son dakika haberi…

TÜRKİYE KORONAVİRÜS DAĞILIM HARİTASI



İSTANBUL'DA VAKALARIN DAĞILIMI

 


İZMİR'DE VAKALARIN DAĞILIMI
 
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KOCAELİ'DE VAKALARIN DAĞILIMI

 
 

SAKARYA'DA VAKALARIN DAĞILIMI

ZONGULDAK'TA VAKALARIN DAĞILIMI

 

TÜRKİYE'DE VAKALARIN DAĞILIMI

 

TÜRKİYE'DE VAKALARIN DAĞILIMI

 

TOPLAM VAKA SAYISI

Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 34109'ye yükseldiğini belirtirken, toplam 725 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 1582 olarak paylaşıldı.

"İZOLASYON KURALINA UYMALIYIZ"

Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk, izolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur.

HANGİ NOKTALARDA DAHA YOĞUN?

"Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak noktalarında yoğunluk fazla."

"HASTANELERİ PLANLADIK"

"Bu hastaneleri tek katlı içinde ameliyathaneleri de olan bütün odaları gerektiğinde yoğun bakım yatağına çekilen hastane olarak planladık. Yani kalıcı daha sonraki dönemde benzer veya farklı amaçlarla gerektiğini de kullanacağımız hastaneler."

"ZORUNLU DIŞARI ÇIKACAĞINIZ ZAMAN..."

Maskeyi takarak güvende olduğumuzu hissedip dışarı çıkmayalım. Maske, zorunlu dışarı çıkma durumu söz konusuyla olmalı. Esas hedef, evde kendimizi izole etmek olmalı. Temas etmemeliyiz, mesafeyi korumalıyız, mutlak izolasyon diyoruz.

"TEKRARLAYAN TESTLER OLDU"

"Tekrarlayan testlerin olduğu doğru, bu oranın yüzde 10'u geçmediğini biliyoruz, büyük oranda olmadığını belirtelim."

"İŞ YERİNDE MASKE ZORUNLU"

İş yerlerinde toplu alanlarda ve iş yeri ortamında maske zorunlu. Bununla ilgili yer yer denetimler yapılacak

"YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANIMIZ..."

Şu an bütün Türkiye'de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 62-63'ü geçmedi

"İKİ DOKTORUMUZ VİRÜSÜ İZOLE ETTİ"

Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardılar

"MASKE SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Eczanelerde maskelerin parayla satışı söz konusu olmayacak, bedava vermek istiyorlarsa, verebilirler. Ücretsiz maske dağıtımı konusunda yoğun gayret içindeyiz.

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