Kayseri Gençlerbirliği'nde isim değişikliği

Turkcell Kadın Futbol Ligi takımlarından Kayseri Gençlerbirliği, mücadelesine Kayserispor Kadın FK adıyla devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayseri Gençlerbirliği'nde isim değişikliği
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18 Ekim 2021 14:50
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Turkcell Kadın Futbol Ligi takımlarından Kayseri Gençlerbirliği'nin isminin Kayserispor Kadın FK olarak değiştirildiğini bildirdi.

Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk kadınının toplumun her kesiminde aktif olması gerektiğini belirtti.

Futbolla yaşayan biri olarak kadın futboluna da destek verdiğini vurgulayan Gözbaşı, "Kadın Futbol 1. Ligi'nde Kayserimizi temsil eden Gençlerbirliği'nin adı Kayserispor Kadın FK olarak değişti. Başkanlığını da ben üstlendim. Bu zamana kadar kulübü başarıyla yöneten, yeni yönetimde de beraber çalışacağımız Başkan Yardımcısı Mutlu Önal'a özellikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


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