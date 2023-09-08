Kayseri'den adaylık başvurusu

Kayseri, "2024 Avrupa Spor Şehri" için aday oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kayseri'den adaylık başvurusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2023 11:59
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "2024 Avrupa Spor Şehri" için adaylık başvurusunda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ, Kayseri'nin gelecek yıl 2024 Avrupa Spor Şehri seçilmesi için Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonuna (ACES Europe) başvurdu.

Başvurunun ardından ACES Europe'un 4 temsilcisi, kentteki spor tesislerini ve spor faaliyetlerini yerinde inceledi.

Spor AŞ'ye bağlı faaliyet gösteren spor tesislerini gezen ACES Komitesi Genel Sekreteri Hugo Alonso, kurul üyeleri Ave Sats ve Lukas Vorel ile Azerbaycan Milletvekili Mushfig Jafarov, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Spor AŞ'nin Kayserililere sporu sevdirdiğini belirtti.

Kayseri'nin Avrupa standartlarında spor tesislerine sahip olduğunu aktaran Büyükkılıç, "Spor şehri Kayseri'nin 2024 Avrupa Spor Şehri unvanı alması için başvurumuzu yaptık. Bu başvuru kapsamında şehrimizdeki spor tesislerini ve spor faaliyetlerini görmek üzere şehrimize gelen heyet üyeleri belediyemizi ziyaret etti. Şehrimizde yapılan ulusal ve uluslararası spor faaliyetlerinden bahsettim. Komite üyelerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kulandı.

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş da kentte yapılan spor faaliyetleri ve tesisler hakkında bilgi verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery