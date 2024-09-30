Kayseri'de tartışmalı an!

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan ve siyah-beyazlıların penaltı itirazında bulunduğu bir pozisyon yaşandı.

Haber; Sporx.com
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Kayseri'de tartışmalı an!
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30 Eylül 2024 23:19
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı ve 3-0 kazandığı karşılaşmada konuşulan bir pozisyon yaşandı.

Maçın ikinci yarısında Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit, kale vuruşunda topu takım arkadaşı Kartal Kayra Yılmaz'a ayakla gönderdi. Kartal Kayra Yılmaz topu eliyle durdu ve sonra yeniden oyunu başlattı. Bu pozisyon sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri olurken, Beşiktaş Kulübü açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Bugün Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi. Türk futbolu, size rağmen." ifadelerini kullanıldı.



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