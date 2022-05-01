Kayseri'de tartışma yaratan penaltı!

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta verilen penaltı kararı tartışmaları da beraberinde getirdi.



Karşılaşmanın 22. dakikasında Kayserispor'da ceza sahasına giren Mame Thiam ile Welinton ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, elle oynama işaret ederek penaltı noktasını gösterdi. Ancak özellikle Beşiktaşlı futbolseverler ikili mücadele sırasında Thiam'ın Welinton'a faul yaptığı şeklinde itirazda bulundular.



Eski hakem ve TV100 yorumcusu Deniz Ateş Bitnel de pozisyonla ilgili, "Faulü yapan Thiam; Penaltıyı kazanan Kayserispor! Tabiki penaltı iptal olmalı, oyun defans lehine faul ile başlamalıydı!!!" ifadelerini kullandı.



Kayserispor'da kazanılan penaltıda topun başına geçen Thiam ise 23. dakikada takımını 1-0 öne taşıdı.





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