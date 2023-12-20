Kayseri'de penaltı kararı!

Kayserispor, Fenerbahçe ile oynadığı maçta 53. dakikada penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com
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Kayseri'de penaltı kararı!
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20 Aralık 2023 18:20
Kayserispor, Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçta 53. dakikada penaltı kazandı.

Bu dakikada Olivier Kemen'in sağ kanattan ortasında top Alexander Djiku'dan dışarı çıktı.

Kayserisporlu futbolcular, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

Hakem Zorbay Küçük de penaltı noktasını gösterdi. Bir süre VAR'la da görüşen hakem Küçük penaltı kararında kaldı.

Penaltıda topun başına geçen Mame Thiam, topu ağlara gönderdi.

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