Kayseri'de Mount Erciyes High Altitude MTB CUP XCO C2 yarışı yapıldı

Bisiklette Kayseri'de Mount Erciyes High Altitude MTB CUP XCO C2 yarışı düzenlendi.



Sporcular, Melikgazi ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'ndeki Vekse Mahallesi'nde 4,7 kilometrelik parkurda kıyasıya yarıştı.



Yarışta elit erkeklerde Ukrayna'dan Oleksandr Koniaiev birinci, İtalya'dan Alessio Agostinelli ikinci, Rusya'dan Ivan Filatov ise üçüncü oldu.



Elit kadınlarda birinciliği Ukrayna'dan Iryna Popova, ikinciliği Rusya'dan Aleksandra Ushakova, üçüncülüğü de Kazakistan'dan Alina Sarkulova elde etti.



Küçüklerde ise kadınlarda Ukrayna'dan Nataliia Safroniuk, erkeklerde Rusya'dan Nikita Fillippov ilk sırada yer aldı.



Velo Erciyes Direktörü Mustafa Kemal Canfedai, AA muhabirine, yarışın Dünya Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun takviminde yer aldığını söyledi.



11 ülkeden 40 bisikletçinin yarışlara katıldığını aktaran Canfedai, sporcuların zorlu parkurda mücadele ettiğini vurguladı.



Kayseri'yi dünyanın en tanınan yüksek irtifa antrenman kamp merkezi yapmak için çalışmalarının devam ettiğini anlatan Canfedai, salgın sürecinde farklı ülkelerdeki sporcuların Türkiye'ye gelmesini büyük bir başarı olarak niteledi.



Canfedai, mayıs ayı içerisinde farklı yarışların yapılacağını da sözlerine ekledi.



Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve trafik timleri ise yarışların güvenle tamamlanması amacıyla güzergah boyunca tedbir aldı.



