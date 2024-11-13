Kayseri'de Galler maçı için taraftara ücretsiz ulaşım imkanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi grup maçında Galler ile oynayacağı maça gidecek taraftarlara ücretsiz ulaşım sağlayacak.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, A Milli Futbol Takımı'nın 16 Kasım Cumartesi günü UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı maçta yaklaşık 33 bin taraftar için raylı sistem hattında ücretsiz ulaşım desteği sunacaklarını belirtti.



Passolig kartı olan taraftara 18.00-22.30 saatleri arasında hizmet verecek raylı sistem araçları ile ücretsiz ve kolay ulaşım imkanı sağlanacağını aktaran Büyükkılıç, A Milli Takımı'nı Kayseri'den Karadağ'a yaklaşık 33 bin taraftarla galibiyetle uğurlamak istediklerini kaydetti.



Türkiye-Galler karşılaşması, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.



