Kayseri'de Carlos Mane pozitif

Kayserispor'da forma giyen Carlos Mane'nin kovid-19 testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayseri'de Carlos Mane pozitif
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13 Şubat 2022 22:50
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da Carlos Mane'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre sarı-kırmızılı takımda Carlos Mane'ye Kovid-19 testi uygulandı. 27 yaşındaki Portekizli forvet oyuncusunun testi pozitif çıktı.

Mane'nin Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cumartesi Günü saat 16.00'da oynanacak Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

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