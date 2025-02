Son olarak 2019-2020 sezonunda ligi 28 puanla 7. sırada tamamlayarak play-off başarısı gösteren Kayseri ekibinin başantrenörü Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin en düşük bütçeli takımı olduklarını ama buna rağmen başarılı maçlar oynadıklarını belirtti.



Bu sürecin birçok kahramanı olduğunu dile getiren Özsarı, "İstikrarlı yönetimle, ayağımızı yorganımıza göre uzatarak başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Gelmiş olduğumuz noktada, öncelikle oyuncularımın, sonrasında ekibim ve yöneticilerimin büyük payı var. Taraftarımız da bizi hiçbir maç yalnız bırakmadı. Önümüzdeki günlerde daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Geldiğimiz nokta da bunun bir göstergesi diyebilirim." dedi.



Özsarı, 2 hafta önce deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyetin takımın öz güvenini yerine getirdiğine dikkati çekti.



"Bu sene çok güzel işler yaptık"



Bütçe ve performans karşılaştırmasına göre sezon başındaki hedeflerinin üzerinde olduklarına değinen Özsarı, şöyle devam etti:



"Ligin bitmesine 3 hafta kaldı. 3 maçtan en az birini kazanıp 8 galibiyetle play-off'a kalmayı planlıyoruz. Son 3 haftada matematiksel olarak ligde her şey olabilir. Birçok takımın galibiyet sayısı eşit. Bazı takımların maddi sorunlar yaşadığı için oyuncu kaybettiğini biliyoruz. Bu yüzden ligde her an her şey olabilir. Bu sene çok güzel işler yaptık. Bu mütevazı kadroyla yaklaşık 5 maçımızı 5 sayı ve altında kaybettik. İyi mücadele eden, aldığı paranın karşılığını veren bir ekip oluşturduk. Ligin başında bu kadroyu kurarken ilk hedefimiz açıkçası ligde tutunabilmekti. Bu sezon ligde 13 takım var, 3 takım düşecek. Bu zorluğun farkında olarak ligde tutunabilme hedefi koymuştuk ama şu anda play-off'u zorlayacak noktaya gelmek bile çok değerli."



Başkan Yakup Yüksel ve Sportif direktörleri Ahmet Bozbey ile kulübü çok iyi yönettiklerini de belirten Özsarı, "Geçen hafta oyuncumuz Christelle Diallo, Çimsa ÇBK Mersin'e transfer oldu. EuroLeague'de mücadele eden bir ekip. Avrupa maçları için oyuncumuzu transfer etti. EuroLeague'de mücadele eden bir ekibin bizden transfer yapması oyuncu tercihlerimizin ve yönetimimizin verdiği kararların ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bu bizim için sevindirici ve onur verici bir durum." ifadelerini kullandı.



Melikgazi Kayseri Basketbol ligde 19 maçta 7 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.