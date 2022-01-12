Kayseri Basketbol, Galatasaray deplasmanında galip

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta mücadelesinde Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda Galatasaray'ı 61-58 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kayseri Basketbol, Galatasaray deplasmanında galip
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12 Ocak 2022 21:14
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda Galatasaray'ı 61-58 yendi.
 Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Mehmet Onur Sönmez, İsmail Binbir

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 3, Davis 19, Sude Yılmaz 4, Steinberga 15, Krajisnik 15, Eda Şahin 2, Miray Balotu, Arifecan Vardar, Gizem Başaran Turan, Berna Şahin

Bellona Kayseri Basketbol: Abdi 8, Dilara Tongar 5, Williams 23, Sventoraite 12, Helin Boybeyi 1, Zeynep Öykü Kalbisağde 2, Slocum 4, Meltem Topaloğlu, Sevgi Tonguç 4, Gizem Tüzün 2

1. Periyot: 19-15

Devre: 36-32

3. Periyot: 50-46

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