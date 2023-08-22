Kayseri Basketbol'da Cuic, sağlık kontrolünden geçti

Kayseri Basketbol'un yeni transferi Romanyalı Claudia Monica Cuic, sağlık kontrolünden geçti.

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Kayseri Basketbol'da Cuic, sağlık kontrolünden geçti
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22 Ağustos 2023 13:24
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Kayseri Basketbol'un yeni transferi Romanyalı Claudia Monica Cuic, sağlık kontrolünden geçti.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un son transferi 34 yaşındaki Claudia Monica Cuic, özel bir hastanede dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti. Takım menajeri nezaretinde sağlık kontrolünden geçen oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldı.
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