Kayseri Basketbol Kulübü Asbaşkanı Özkan Arseven, görevinden ayrıldığını duyurdu. Arseven, yaptığı yazılı açıklamada, yeni dönemde görev alamayacağını bildirdi.



"YÖNETİMDE OLMASAM DA DESTEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"



Kulüpte 4 yıldır asbaşkanlık görevi yürüttüğünü belirten Arseven, yoğun iş temposundan dolayı fazla zaman ayıramayacağı düşüncesiyle görevi bırakma kararı aldığını aktararak, "Yönetimde olmasam da yine bu takımın en büyük destekçisi olmaya çalışacağım. Yeni sezonda Kayseri Basketbol'a yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.





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