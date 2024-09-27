Kayseri Basketbol'a ABD'li oyun kurucu transferi!

Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Crystal Simone Dangerfield, sağlık kontrolünden geçerek sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kayseri Basketbol'a ABD'li oyun kurucu transferi!
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27 Eylül 2024 15:30
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD'li Crystal Simone Dangerfield, sağlık kontrolünden geçti.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un sezon öncesi transfer ettiği isimlerden 26 yaşındaki Crystal Simone Dangerfield, özel bir hastanede dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti. Genel Menajer Fatih Solak ve takım menajeri İrem Ünlü nezaretinde sağlık kontrolünden geçen oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma yapıldı. ABD'li basketbolcu pazar günü başlayacak yeni sezon öncesi takımla birlikte hazırlıklarını sürdürüyor. 

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