Kayra Sayit: 'Hedefim, olimpiyatta altın madalya!'

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota kazanan tek kadın milli judocu Kayra Sayit, Japonya'dan altın madalyayla dönmeyi çok istediğini söyledi.



Kadınlar +78 kiloda Avrupa şampiyon olan Kayra Sayit, ay-yıldızlı judogiyle 2014 yılından itibaren elde ettiği başarıları ve Tokyo Olimpiyatları'na yönelik hedeflerini milli takımı fizyoterapisti Sercan Yıllı'nın tercümanlığıyla AA muhabirine değerlendirdi.



Türkçeyi bildiğini ancak yanlış anlaşılmamak için Sercan Yıllı'dan yardım aldığını belirten Fransız asıllı milli sporcu, Türkiye'yi çok sevdiğini, Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığının kendisine her türlü desteği sağladıklarını belirtti.



Kayra Sayit, 2020 Tokyo'ya katılım hakkı elde ettiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Unutmamalıyız ki hepimiz için çok zor oldu bu süreç. Her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yaptım. Bırakmadan, pes etmeden çalıştım." dedi.



Tokyo'ya kota alan tek kadın milli sporcu olarak sorumluluğunun daha da arttığını kaydeden Kayra, "Kota süreci tüm takım arkadaşlarım için zordu. Bu süreci güzel atlattığımızı düşünüyorum." diye konuştu.



Türkiye vatandaşı olma ve ay-yıldızlı formayla yarışma sürecini anlatan başarılı sporcu, "Resmi bir hazırlık süreciyle olmadı. Bir kamp esnasında Türk yetkililer bana, 'Türkiye adına yarışmak ister misin?' diye sordu. Ben de düşündüm ve aileme danıştım. Ailem, 'Biz seni her anlamda destekleriz. Sen avantaj ve dezavantajlarını düşün, iyi karar ver.' dedi. Sonra Türk Milli Takımı'nda yarışmaya karar verdim. Yaklaşık 6 yıldır Türkiye adına ay-yıldızlı judogi ile yarışıyorum. Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Milli takım adına birçok madalya kazandım. Bu formayı gururla temsil ediyorum. Bu sene 6. yılım ve bu takım adına yarışmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Ay-yıldızlı formayla ilk önemli başarısının, 2016'da Rusya'nın Kazan kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya olduğunu ve bunun Türkiye'ye judoda 12 yıl aradan sonra geldiğinin hatırlatılması üzerine Kayra, "O zaman 12 yıldır judada altın madalyanın gelmediğini bilmiyordum. Tabii ki Türk Milli Takımı adına ilk kazandığım altın madalya olduğu için çok heyecanlı ve sevinçliydim. Türk judosunun tarihinde böyle bir başarıyla anılmak benim için çok gurur verici bir olay." yorumunda bulundu.



"Rio'da yaşadığım tecrübeler bana Tokyo'da çok yardımcı olacak"



İlk olimpiyat deneyimini 2016 Rio'da yaşadığı ve bronz madalya maçında rakibine yenildiğinin hatırlatılması üzerine Kayra, "Rio'ya madalya için gitmiştim. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Bronz madalya maçını kaybedip 5. olduğum için çok zor zamanlar geçirdim. Fakat Rio bana çok güzel tecrübeler kazandırdı. Aynı hataları Tokyo'da yapmayacağım. Şu an sadece Tokyo'ya odaklandım. Rio'da yaşadığım tecrübeler bana Tokyo'da çok yardımcı olacak ve aynı hataları yapmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.



Rio 2016'dan sonra tekrar judoya dönmek ve aynı hırsla çalışmanın zor olduğunu anlatan milli sporcu, "2017'de Bakü'deki Dünya Şampiyonası'nda ve 2019'da da Tokyo'daki Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye 2 bronz madalya getirdim. Açıkçası Rio'da kaybettiğim bronz madalya maçı benim için bir başlangıç oldu. Daha iyi çalışıp 2 tane dünya üçüncülüğü kazandım ve Tokyo'dan da olimpiyat madalyası getireceğim." şeklinde konuştu.



Kayra Sayit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine ve bu süreçte nasıl çalıştığına ilişkin, "Pandemi tabii ki zor bir dönemdi. Aynı zamanda olimpiyatların yapılıp yapılmayacağını düşünmek de bizim için zordu. Fakat biz pandemi yılını çok iyi geçirdik. Çok şanslıyız çünkü federasyonumuz gerçekten çok güzel destekledi. Bizi bir arada tutarak motivasyonumuzu ve performansımızı en iyi şekilde korumamızı sağladı. Şu anda da performansımızı ve motivasyonumuzu iyi şekilde tutarak olimpiyatlara hazırlanıyoruz." açıklamasında bulundu.



İki ay önce katıldıkları Avrupa Şampiyonası'nda takım arkadaşı Vedat Albayrak ile birlikte Türkiye'ye 2 altın madalya kazandırmalarına değinen Kayra, şöyle devam etti:



"Pandemide zor bir süreç atlattık ama biz ekip olarak çok şanslıyız. Birbirimizi çok güzel destekledik. Bazen vazgeçmek istediğimiz zamanlar oldu ama 'Haydi yapabilirsin, lütfen bırakma.' gibi cümlelerle birbirimizi sürekli motive ettik. Bence Avrupa Şampiyonası'ndaki başarının en büyük sırrı bu. Çünkü gerçekten takım olarak birlik olduk, birbirimizi çok güzel destekledik. Uzun bir aradan sonra Türk judosu adına 2 altın madalya ile böyle bir tarih yazmak, bizim için çok güzeldi. Bu başarının en büyük sırrı takım olmak ve takımın birbirine verdiği destek."



"Tek hedefim, herkesi yenip olimpiyat altın madalyasına sahip olmak"



Tokyo Olimpiyatları'na direkt katılım kotası aldığı için çok mutlu olduğunu anlatan ay-yıldızlı sporcu, "Tek amacım Tokyo'da madalya kazanmak. Bunun için çalışıyorum. Diğer sporlarda bir, iki ya da üç şampiyonadaki başarılarla olimpiyat kotası alınabiliyorken, judoda böyle değil. Judoda birçok müsabakadan puanlar kazanarak kota alabiliyorsunuz. Bu da judonun zorluğunu gösteriyor aslında. Tabii benim hedefim sadece kota değil, madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.



Milli sporcu, Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasına kısa bir süre kaldığı hatırlatılıp, nasıl çalıştığının sorulması üzerine, "Kampların içeriğine göre değişiyor. Kondisyon kamplarında günde üç kez antrenman yapabiliyoruz. Bu bazen haftada 6 gün ve 7 güne kadar çıkabiliyor. Toparlanma süreci de çok önemli. Bunun için fizyoterapistimden yardım alıyorum. Tokyo'ya az bir süre kaldı. Çok zorlu bir kamp geçiriyoruz. Her şey güzel gidiyor." yanıtını verdi.



Kayra, dünya sıralamasındaki yerine göre Tokyo'da karşısına çıkacak rakiplerinin durumuna ilişkin, "Spesifik olarak bir şey demek istemiyorum. Bazen yeniyorsunuz, bazen yeniliyorsunuz. Bu durum çok farklılık gösterebiliyor. Olimpiyat günü çok farklı bir gün. Fakat şunu söylemek istiyorum, kimseden korkmuyorum. Kim gelirse gelsin benim için hiçbir önemi yok. O yüzden dünya sıralamasına göre şu rakibim var, bu rakibim var gibi bir şeyi hiç bir zaman düşünmedim. Gerçekten o gün çok farklı bir gün. Herkes herkesi yenebilir. Benim şu anda tek hedefim, herkesi yenip olimpiyat altın madalyasına sahip olmak. Bu anlamda kimseden korkmuyorum. Herkes gelebilir. Herkesi yenmek için sahaya çıkacağım." yorumunda bulundu.



"5 judocu 5 madalya alırsa, kimse şaşırmasın"



Olimpiyat madalyasıyla Türkiye'ye dönerse nasıl karşılanmak istendiğiyle ilgili Kayra, "Türkiye judoda uzun yıllardır madalya alamıyor. Bu hasreti gidermek için Tokyo'da madalya kazanmayı çok istiyorum. Madalya alırsam tabii ki çok mutlu olacağım. Nasıl bir kutlama olur bilmiyorum ama takım olarak bu madalya hasretini gidermek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Kayra Sayit, "Takım olarak 5 kota aldık ve bu 5 sporcu da çok güçlü. Belki de olimpiyatlarda 5 tane madalya alacağız. Bu gerçekten olabilir. Çünkü 3-4 yıldır sürekli birlikte çalışan, birbirimizi her zaman destekleyen ve eksiklerini gidermeye çalışan bir ekibiz. Bu yüzden 5 judocu 5 madalya alırsa, kimse şaşırmasın. Çünkü çok güçlü bir ekibiz ve o gün her şey olabilir. Bu anlamda takımıma çok güveniyorum. Çok sıkı çalışıyoruz. Hepimizin madalya şansı çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonuna desteklerinden dolayı minnettar olduğunu aktaran Kayra, "Yurt dışından arkadaşlarım bile, 'Ne kadar şanslısınız, çok güzel yerlerde çalışıyorsunuz.' diye söylüyor. Tekrardan onlara çok teşekkür etmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.