Kaylee McKeown, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı kadınlar 200 metre sırt üstü kategorisinde finaller yapıldı.



Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Avustralyalı yüzücü Kaylee McKeown, 2 dakika 3 saniye 73 saliselik derecesiyle, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nda ABD'li Missy Franklin'in 2 dakika 4 saniye 6 saliseyle kırdığı olimpiyat rekorunun yeni sahibi olarak altın madalyaya uzandı.



Kaylee McKeown, 10 Mart 2023'te Sydney'de 2 dakika 3 saniye 14 saliselik süresiyle dünya rekorunu da kırmıştı.



ABD'li Regan Smith 2 dakika 4 saniye 26 saliseyle gümüş, Kanadalı Kylie Masse ise 2 dakika 5 saniye 57 saliseyle bronz madalya aldı.



