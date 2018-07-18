Kaykayla hız sınırını aşmak

Oldukça dik bir bayırdan aşağı doğru kayan arkadaşımızın sonu pek de iyi olmuyor.







İLGİLİ VİDEO Oldukça dik bir bayırdan aşağı doğru kayan arkadaşımızın sonu pek de iyi olmuyor.

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