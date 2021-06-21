Kaykay tutkunları SPX Skate Fest'te buluştu

Her yıl, yılın en uzun günü olan 21 Haziran'da kutlanan Dünya Kaykay Günü'nün coşkusu, İBB ve Spor İstanbul'un desteğiyle gerçekleştirilen "SPX Skate Fest" ile birlikte Beşiktaş Kaykay Alanı'nda paylaşıldı.



Kaykayın dinamizmi İstanbul Boğazı'yla buluştu



Kaykay sporunun dinamizmini müzik, eğlence, dans ve İstanbul Boğazı'yla buluşturan SPX Skate Fest, renkli görüntülere de sahne oldu. Festivali izleyicileri gün boyu kaykay gösterilerini takip ederken aynı zamanda gerçekleştirilen yarışmada başarılı olan sporcular da önemli hediyeler kazandılar.



Outdoor, extreme spor, tenis ve koşu malzemelerinin yanı sıra zengin kaykay koleksiyonuyla fark yaratan SPX tarafından hayata geçirilen organizasyonda başarılı yarışmacılar kaykay hediyesinin yanı sıra Quiksilver'dan tişörtler, Oakley'den gözlükler, Casio G Shock'tan saatler ve toplamda 5.000 TL'lik hediye çeki kazandılar.



Yüzlerce kaykay tutkununun parçası olduğu etkinlikte SPX Kaykay Takımı'nın gösteri yaptığı anlar ise nefes kesti. Kaykaya yeni başlayan kişiler için bir workshop'un da düzenlendiği SPX Skate Fest'e Red Bull da "Mind the Gap" kaykay gösterileri ve DJ'iyle renk kattı.



SPX, ülkemizdeki kaykay ailesini daha da büyütebilmek için SPX Skate Fest gibi organizasyonları hayata geçirmeye önümüzdeki dönemde de devam edecek.



