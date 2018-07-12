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Kaykay süren kaplumbağa
Kaykay süren kaplumbağa
Kim demiş kaplumbağalar hızlı gidemez diye?
12 Temmuz 2018 15:52
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