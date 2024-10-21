Kaykay Federasyonu'nun Yeni Başkanı Fahrettin Yıldız oldu

Türkiye Kaykay Federasyonunun olağan genel kurulunda başkanlığa 1 oy farkla Fahrettin Yıldız seçildi.



Federasyonun 2. olağan seçimli genel kurulu, Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.



Genel kurulda mevcut başkan Metin Ayvazoğlu ile Fahrettin Yıldız, başkanlık için yarıştı. Kullanılan 153 oyun 75'ini alan Yıldız, federasyonun yeni başkanı oldu. Ayvazoğlu 74 oy alırken, 4 oy geçersiz sayıldı



Fahrettin Yıldız başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Mustafa Süslü, Mehmet Tunç Turgut, Seyfettin Şahan, Cavit Bardak, Fatih Yüksel, Osman Beyazıtoğlu, Emrah Akbaş, Mustafa Yasin Taş, Özgür Mülazımoğlu ve Murat Can Erbayraktar yer aldı.



Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurul toplantısında, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.



Fahrettin Yıldız, genel kurulda yaptığı konuşmada, 38 yıldır spor teşkilatı içerisinde yer aldığını belirterek, "Sporcu, hakem ve antrenör olarak görevler yaptım. Daha sonra sporun idarecilik tarafına geçtim. Farklı illerde gençlik spor ilçe müdürlükleri yaptım, çeşitli federasyonlarda genel sekreterlik görevlerinde bulundum." ifadelerini kullandı.



Türkiye Kaykay Federasyonunun 7 yıllık bir geçmişe sahip olduğuna işaret eden Yıldız, hedeflerle ilgili ise "Kulüp, faal lisanslı sporcu, antrenör ve hakem sayılarımızı artıracağız. Kaykay ve paten sporunu 81 ilde aktif hale getireceğiz. Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Ana hedeflerimizden biri Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları." diye konuştu.



Teşekkür konuşması için tekrar kürsüye gelen Yıldız, "Burada kaybeden yok, kaykay camiası kazandı. Allah nasip ederse 4 yıl içerisinde kaykayın hangi noktaya geldiğine hep beraber şahit olacağız. Desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum." dedi.



Gerginlik yaşandı



Seçimin bir oy farkla bitmesi nedeniyle Ayvazoğlu, oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu. Divan başkanı, itirazın genel kurul kapandıktan sonra yapıldığı gerekçesiyle reddetti.



Bunun üzerine taraflar arasında uzun süren gerginlik yaşandı. Delegelerin salondan çıkarılmasının ardından divan, Yıldız'ın rızasıyla soru işaretinin kalmaması adına oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Tekrar yapılan sayım işleminin ardından seçim sonucu değişmedi.



