Kayıt yenileme AÖF, Ders Ekle Sil AÖF 2020-2021

AÖF kayıt yenileme için ne kadar olduğu ve harç parası ne kadar olduğuna yönelik öğrencilerin araştırmaları sürüyor. AÖF öğrencileri için kayıt yenileme ve yeni kayıt yaptırma tarihleri geldi. Öğrencilerin merakla beklediği kayıt tarihleri yaklaşırken öğrencilerin de istediği oldu. Açıköğretim Fakültesi için AÖF kayıt tarihlerini takip edecek olan öğrenciler Ders Ekle Çıkar işlemlerini gerçekleştirebilecek. AÖF kayıt yenileme işlemleri bu yıl 5 Ekim'de başlayacak ve 15 Ekim'e kadar devam edecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim Cuma günü olacak.AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri kurum tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri açıklandı.Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Ders seçimi (ekle-sil) işlemiadresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.AÖF kayıt yenileme Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri 05 Ekim 2020 Pazartesi, 15 Ekim 2020 Perşembe tarihleri arasında alınacak.- İkinci Üniversite 31 Ağustos 2020 Pazartesi - 15 Ekim 2020 Perşembe- YKS Yeni Kayıt 31 Ağustos 2020 Pazartesi 10 Eylül 2020 Perşembe- Dikey Geçiş, Ek Yerleştirme 28 Eylül 2020 Pazartesi - 1 Ekim 2020 Perşembe- Sağlık Lisans Tamamlama 21 Eylül 2020 Pazartesi - 24 Eylül 2020 Perşembe- Yatay Geçiş 14 Eylül 2020 Pazartesi - 17 Eylül 2020 Perşembe- ANADOLUYÖS 28 Eylül 2020 Pazartesi 15 Ekim 2020 Perşembe- Yatay Geçiş Ders Ekleme 12 Ekim 2020 Pazartesi - 15 Ekim 2020 Perşembe