Kayısı Cup Tenis Turnuvası, Iğdır'da yapıldı

Alagöz Holding 3. Kayısı Cup Tenis Turnuvası, Iğdır'da tamamlandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayısı Cup Tenis Turnuvası, Iğdır'da yapıldı
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24 Haziran 2023 16:55
Iğdır'da 152 sporcunun katılımıyla düzenlenen Alagöz Holding 3. Kayısı Cup Tenis Turnuvası, final maçlarıyla sona erdi.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesindeki kortlarda Alagöz Holding'in sponsorluğunda düzenlenen organizasyona birçok ilden sporcu katıldı.

Turnuva, final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

Tek kadınlarda Esila Toklu, tek erkeklerde Mete Köseoğlu birinci oldu. Çift kadınlardaEsila Toklu-Şehrazat Dağcı, çift erkekler ise Mete Köseoğlu-Kaan Dönmez ekibi ilk sırayı aldı.

Sporculara ödüllerini; Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi takdim etti.

 

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