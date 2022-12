Kayıp giden ve unutulan bir adamın hikayesi: Freddy Adu

"TOPLA OYNUYORDUM, BİRİ DOKUNDU; PELE!"

"STADYUMLAR BENİM İÇİN DOLARDI"

"GELİŞMEM İÇİN BANA ZAMAN VERMEDİLER"

"MANU BENİ DENEMEDİ; O BİR FIRSATTI"

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM: BENFICA!"

"UMUT IŞIĞINI GÖRDÜM... YİNE OLMADI"

"ABD'YE FUTBOLU BEN TANITTIM"

"BEN ADU DEĞİLİM, ADIM JOHN"

14 yaşında milyonlarca dolarlık sponsorluk anlaşmaları yapan kariyerinde Benfica, Monaco, Belenenses, Aris, Philadelphia, Bahia, KuPS, Las Vegas, Österlen ve Türkiye'den Çaykur Rizespor gibi kulüpler olan Freddy Adu, hala futbolu bırakmadığını açıklasa da son olarak 2.5 yıl önce yeşil sahalara çıktı.Eşsiz bir kariyer hikesi olan Freddy Adu, "Teknik olarak henüz emekli olmadım. Oyuna olan sevgimi kaybettikten sonra ara verdim diyelim. İster inanın, ister inanmayın ama tekrar sahalara geri dönüp futbol oynamak istiyorum. Yeterince gencim." dedi.Genç yaşlarda dünyaca ünlü markalar için çektiği reklamlarla ilgili bir anısını da anlatan Adu, "Bir reklam filmi çekiyorduk. Tampa Bay Buccaneers'in stadyumundaydık. Ben de top sektiriyorum, hokkabazlıklar yapıyorum falan. Kameralar beni çekiyor. Sonra aniden biri omzuma dokundu. Kafamı çevirdim baktım, Pele! İstem dışı olarak ağzımdan küfür çıktı. Reklam çekimleri bitti. Pele ile sohbet ettim. Sol ayağımı övdü, 'Tanrı sana bir sol ayak ve futbol oynama yeteneği vermiş' dedi. 'Zihinsel olarak hazır olursan kimse seni durduramaz. Antrenörler sana bakacak. Taraftarlar daha fazlasını isteyecek. İyi paralar kazanacaksın. İnsanlar baskı yapacak. Şimdi dikkatli olman gerekiyor.' tavsiyesi verdi." ifadelerini kullandı.Futbola ilk başladığı zamanları anlatan Gana asıllı Amerikalı oyuncu, "Baskıyı üzerimde hissediyordum. Oynadığım için mutluydum. Saftım. Futboldan zevk alıyordum. 14 yaşımda başarmıştım. Aileme bakıyordum. Hayallerimi gerçekleştiriyordum. Asıl mesele buydu. Eleştirileri duymuyordum bile. Durumum o yaşlarda böyleydi." dedi."Giderek daha fazla gerginleşmeye başlamıştım." diyen Adu, "Her kanalda ben vardım. O zamanlar futbol Amerika'da TV'ye pek çıkmazdı ama ben her yerdeydim. Herkes benden bahsediyordu. Stadyuma bile güçlükle girebiliyordum. Ağzına kadar dolu bir stadyum ve orada olma nedenleri bendim. Gerçekten stres altına girmeye başlamıştım. Yalan söylemeyeceğim." itirafında bulundu.Reklam çekimleri, sponsorluk anlaşmaları, şehir şehir gezip taraftarlarla buluşması... Adu, tüm bunlar hakkında, "14 yaşında ligin en çok kazanan oyuncusu olmak, büyük sponsorluklar yapmak ve getirdiği sorumluluklar vardı. Maçlara takımdan çok önce gidiyordum. Tüm buluşmalara katılmalıydım. Taraftarları selamlamalıydım. O zamanlar düşünmedim ama şimdi düşündüğümde... Bütün bunları yapmak zorunda olan 14 yaşında bir çocuk düşünün. Zordu. Bana hiçbir faydası olmadı. Dikkatim çok dağıldı. Bu şeylerden ötürü, hemen performans göstermem için bana ekstra baskı yaptı. 14 yaşındayken bir oyuncu olarak çok çalışmanız gerekiyor ki gelişim sağlayabilmeniz lazım. Benimse böyle bir zamanım, imkanım yoktu. Performans gösteremediğim zaman da yedek kulübesine düşüyordum. Eleştiriler başlıyordu. Bir oyuncu olarak gelişemedim." dedi.Takımdaki oyuncularla arkadaşlık da kuramadığını söyleyen Adu, "O kadar küçüktüm ki, takımdaki adamlarla arkadaşlık kuramıyordum. Çünkü hiç ortak noktam yoktu." ifadelerini kullandı.Manchester United'dan gelen deneme teklifini ve orada geçirdiği süreyi de aktaran Adu, "Çok garipti. Herkes deneme diyordu ama bana öyle denmemişti. Dünyanın en iyi oyuncularıyla antrenman yapma fırsatı verilmişti. Maça çıkamazdım, çünkü daha 16 yaşımdaydım. Zaten DC United ile sözleşmem vardı. Ayrıca, ABD Ligi MLS ile de ayrı bir sözleşme yapmıştım, MLS'ten ayrılamazdım. Yani bu bir deneme değil, antrenmanlara çıkma fırsatıydı." açıklamasını yaptı.18 yaşına kadar gelişimini sürdüren Adu, Avrupa kulüplerine transfer olmak için serbestti.Portekiz devi Benfica, Adu'nun haklarını almak için 2 milyon dolar bonservis ödedi.Adu, Portekiz günleri hakkında, "Benfica'dayken ilk yılımda 3 farklı teknik direktörüm oldu. Biraz fazlaydı. Farklı bir takımda oynamak iyi olur diye düşünmüştüm, Avrupa'da daha çok gelişir, istikrarlı bir oyuncu olurum diye hayal etmiştim. Olmadı. Benfica, kariyerim için en yanlış kararım oldu. Benim en büyük pişmanlığımdır. O zamanlar dikkat dağıtıcı şeylerle başa çıkacak kadar olgun değildim. Oyunum geriye gitti. İyi oynayamıyordum ve böylece farklı farklı takımlara kiralanma dönemim başlamış oldu." dedi."Gittiğim tüm takımlar... Beni sadece şov için almışlardı. Bu konuda dürüst olayım. 'Haydi Freddy'i alalım da tüm dünya bizi tanısın. Biraz reklamlardan para kazanalım.' diyorlardı. Uzun vadede kalmamı isteyen tek bir kulüp bile olmadı. Ne yazık ki bunu çok geç anladım. O zaman futbola olan sevgim öldü. Öldürdüler..."Brezilya, Sırbistan, Finlandiya, Florida ve Las Vegas'ı futbol için dolaşan Adu, 2021'de İsveç 3. Ligi takımlarından Österlen FF'den teklif aldı.2021'de tekrar bir umut ışığı gören Adu, "Futbolu çok özlemiştim. Tekrar oynama fırsatım olacağı için mutluydum. Takımla 3-4 antrenman yaptım ve sakatlandım. Teknik direktör de benimle sözleşmemi bitirmek istediklerini, kendi istediği oyuncular olduğunu söyledi. Beni oraya bir sponsor grubu getirmişti. Maaşımı sponsorlar ödüyordu. 6 haftadır oradaydım. Şanssız bir sakatlık yaşadım. Benim yüzümden sponsorlar ile teknik direktör birbirine girmişti. Tuhaf bir durum vardı." dedi.Adu, "Bazı insanlar potansiyelimi sahaya yansıtamadığımı söyleyecekler. Kimin standartlarına göre? Ben sadece soruyorum. Başkalarının standartlarını umursamıyorum. Ben hayatı anladım. Ben ABD futbol tarihine geçmiş biriyim. Bununla her zaman gurur duyacağım. Benden sonraki nesillere futbol için ilham kaynağı oldum. Kariyerimdeki en büyük gurur budur. Tüm ABD'ye futbolu yaydım. Futbolu izlememiş insanlar bile Freddy Adu'nun kim olduğunu biliyorlar." açıklamasını yaptı.Gana asıllı yıldız, "Bazen rastgele bir yere gidiyor, oturuyorum. Servis için gelen çalışan 'Hey dostum, sen Freddy Adu'ya ne kadar benziyorsun' diyor. Ben de 'Yok yok, benim adım John' diyorum ve o restoranda huzur içinde vakit geçiriyorum. Artık günler böyle..." sözleriyle konuşmasını noktaladı.