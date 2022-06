Kayhan Özer'in hedefi altın madalya

Romanya'da düzenlenen 75. Balkan Atletizm Şampiyonası ve 90. Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda en iyi derecelerini geliştiren milli sprinter Kayhan Özer, Cezayir'deki Akdeniz Oyunları'nda madalya için ter dökecek.



Balkan Şampiyonası'nda 100 metrede 10.31 saniyeyle en iyi derecesini koşan Özer, daha sonra Bursa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 90. Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda 10.24 saniyeyle en iyi derecesini bir kez daha geliştirdi.



2019 yılında 10.33 saniyeyle 23 Yaş Altı Türkiye rekorunun sahibi olan milli atlet Özer, Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gerçekleştirilecek yarışlarda altın madalyayı hedefliyor.



Fenerbahçe Spor Kulübünün sporcusu Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir form yakaladığını ancak her şeyin daha yeni başladığını belirterek, final yarışında küçük bir koordinasyon hatasına rağmen en iyi derecesini geliştirdiğini söyledi.



Seçmelerde 10.28 saniyeyle yaptığı en iyi derecesini daha fazla artırmayı beklediğini vurgulayan Özer, "Açıkçası finalde daha iyi bir derece bekliyorduk. Şimdi 10.30 saniyenin altını koştuk, bir sonraki yarışta da 10.20'nin altını koşacağız inşallah." diye konuştu.



Sezonun kendisi için daha yeni başladığını aktaran Kayhan Özer, şunları kaydetti:



"Hiçbir şey için geç değil, ben hazırım, daha yeni başlıyoruz. Bir sonraki yarışma Cezayir'deki Akdeniz Oyunları. 1-5 Temmuz'da atletizm yarışları başlayacak. Orada da yine 100 metre ve 4x100 bayrak takımının yarışlarında ülkemi temsil edeceğim. 100 metrede inşallah altın madalya kazanırım. 4x100 yarışında da takım halinde şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Akdeniz Oyunları'na çok güçlü bir takımla gideceğiz. Şimdiki hedefimiz tabii ki Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olup altın madalya alabilmek. Bunun için de hazırım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her şey iyi, çalışmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi yeni başlıyoruz, inşallah çok daha iyi olacak."



- Bir hafta arayla en iyi derecesini geliştirdi



Balkan Şampiyonası'nın ardından bir hafta geçmeden en iyi derecesini geliştirdiğini vurgulayan Özer, şöyle konuştu:



"Balkan Şampiyonası'nda en iyi derecemi koştum 10.31 ile -0.4'lük rüzgar vardı. Burada aslında rüzgar güzeldi, daha iyi bir derece koşacağımızı düşünüyordum, 10.20 saniyenin altında. Aslında oranın (Balkan Şampiyonası) performansı daha iyiydi ama böyle şeyler olabiliyor. Ona rağmen en iyi derecemizi koştuk. Daha iyi dereceler her zaman var. Bunun için hazırım. En iyi dereceleri koşmak için hazırım, elimden gelenin en iyisini yapacağım inşallah. Çok daha iyi dereceleri koşacağız."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ