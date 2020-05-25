Kaybolan bir şeyi, eşyayı bulmak için okunacak dua! Çalınan eşyanızı bulmak için okunacak dualar

İnsanlar,Kaybolan bir şeyi, eşyayı bulmak için okunacak dualar var mı? diye sıkça aramaktadır. Çalınan eşyanızı bulmak için okunacak dualar neler? İşte cevaplar...

25 Mayıs 2020 17:00
Kaybolan bir şeyi, eşyayı bulmak için okunacak dua! Çalınan eşyanızı bulmak için okunacak dualar
Kaybolan bir şeyi, eşyayı bulmak için dua okunur mu? Önemli bir eşyasını kaybedenler, zaman zaman dua ederek, kaybettikleri şeyi bulmaya çalışırlar. Peki bu doğru m? Bir şey kaybedilince bulmak için dua okunur mu? İşte yanıtı...
Kaybolan eşyaları bulmak amaçlı Allah'tan (c.c.) yardım istemek en hayırlısıdır.

Hz. Ömer (ra)'in oğlu Abdullah şöyle buyurmuştur:

Bir eşyasını kaybeden veya çaldıran kişi, iki rekât namaz kıldıktan sonra şöyle dua eder:

"Allâhümme rabbe'd-dâlleti ve hâdiye'd-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike."

"Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah'ım! Kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin fazl ve keremindendir."

Kaynak: Sporx.com

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