Kayakta Türkiye'nin başarısı 'akademiden' geçecek

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Ankara'da kurulan "Kayak Akademisi"nde hedef, kış olimpiyatlarında madalya alacak sporcular yetiştirmek.Ümitköy Spor Kompleksi'nin içinde faaliyete geçen Kayak Akademisi'nde sadece sporcular değil, kayak öğrenmek isteyen herkes hizmet alabiliyor. Yapay kar yağdırılan, teknolojinin imkanları kullanılarak oluşturulan salondaki ufak pistlerde eğitimler veriliyor.Akademide temel hareketlerden küçük tepe eğitimine, simülasyonla yapılan kayaktan slalom antrenmanlarına kadar birçok hizmet sunuluyor.Türkiye Kayak Federasyonu Ankara İktisadi İşletme Genel Koordinatörü Fethi Uludağ, akademiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Uludağ, salondaki aletlerin daha önce İstanbul'da atıl durumda bulunduğunu vurgulayarak, "Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto bu işe el attı ve Ankara'ya böyle bir tesis kazandırdı. Buradan hem sporcular faydalanıyor hem de Ankara'ya kayak sporunu kazandırmış oluyoruz. Kar yağmadığı zamanlarda da kayak yapılan bir şehir oldu Ankara. Kayak öğrenmek istiyorum diyen herkese açık burası. Kayak artık sadece kışın yapılan bir spor değil. Biz de imkanları buna göre dizayn ediyoruz. Sporcularımıza kazandırdığımız bu tesiste antrenmanlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Kapılarının herkese açık olduğunu dile getiren Uludağ, "Yeni başlayanlara temel eğitimler veriyoruz. Buraya herkes sadece eşofmanlarını giyip gelebilirler. Biz burada tüm ekipmanları sağlıyoruz. Yürümeye başlayan her bebek kayağa başlayabilir. Kısacası Ankara'daki akademimizde 7'den 70'e herkese hitap ediyoruz." diye konuştu.Eğitimlerin faydasını pistlerde net şekilde gördüklerini anlatan Uludağ, "Türkiye şampiyonları buradan çıktı. Kosova'da yapılan uluslararası çocuk yarışmalarında 5 madalyamız oldu. Sahada olduğu kadar salona da inmemiz lazım. Avrupa da böyle yapıyor. Kar yağışı azaldığı için salonlara çok önem veriyorlar. Bu akademiden olimpiyat madalyalı sporcu çıkacak, buna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Kayak Akademisi'ne Türkiye'nin her yerinden sporcular geliyor. Bu sporculardan biri de hafta sonları Akçakoca'dan Ankara'ya gelen 14 yaşındaki Elif Doğa Bektaş.Genç sporcu akademinin kendileri için büyük bir şans olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Burada kar olmadığı dönemde yaptığımız antrenmanlar piste çıktığımızda sürelerimize olumlu anlamda çok etki ediyor. Hafta sonları Akçakoca'dan buraya geliyorum. Zor oluyor ama hedefim olimpiyatlara gitmek. Bunun için çalışıyorum. Gündüz antrenman yapıyoruz akşam otele gittiğimizde derslerimizi yapıyoruz."Elif Doğa'ya Ankara'da arkadaşlık yapan 14 yaşındaki bir diğer sporcu Tuana Özmen ise kayak akademisinin pistteki başarılarını artırdığını dile getirdi.Kayak Akademisi'nin imkanlarından faydalanmak için Antalya'dan gelen 14 yaşındaki Emin Başar, alp disiplininde tarihe geçmek istiyor.Fransa'nın Alp Dağları'nda bulunan Tignes'teki Apex 2100 Uluslararası Kayak Akademisi'nde okumaya hak kazanan iki Türk sporcudan biri olan Emin, "Antalya'da yaşıyorum ama Ankara'da bu akademide antrenmanlarımı yapıyorum. Kayağa burada başlamak çok doğru. Burada eğitim aldıktan sonra piste çıkmak bizim için büyük bir şans oldu. Eskiden böyle imkanlar yoktu ama şu an bu imkanlarımız var. Fransa'da da kabul edildiğim okulda burada aldığım eğitimin de katkısı oldu." şeklinde konuştu.