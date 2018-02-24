2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasik finalinde Fin Iivo Niskanen altın madalya elde etti.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam eden oyunların 15. gününde piste çıkan 26 yaşındaki Niskanen, 2.08.22.1'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı.
Olimpiyat bayrağı altında tarafsız yarışan Rus Alexander Bolshunov, 2.08.40.8'lik süresiyle gümüş, aynı ülkeden Andrey Larkov ise 2.10.59.6 ile bronz madalyayı boynuna taktı.
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Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam eden oyunların 15. gününde piste çıkan 26 yaşındaki Niskanen, 2.08.22.1'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı.
Olimpiyat bayrağı altında tarafsız yarışan Rus Alexander Bolshunov, 2.08.40.8'lik süresiyle gümüş, aynı ülkeden Andrey Larkov ise 2.10.59.6 ile bronz madalyayı boynuna taktı.
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