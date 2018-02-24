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Kayaklı koşu erkeklerde Finlandiya'lı Iivo Niskanen altın madalya aldı

Kayaklı koşu erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasik finalinde Fin Niskanen altın madalya kazandı.

Kaynak: AA
Kayaklı koşu erkeklerde Finlandiya'lı Iivo Niskanen altın madalya aldı
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24 Şubat 2018 12:49
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu erkekler 50 kilometre toplu çıkış klasik finalinde Fin Iivo Niskanen altın madalya elde etti.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam eden oyunların 15. gününde piste çıkan 26 yaşındaki Niskanen, 2.08.22.1'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Olimpiyat bayrağı altında tarafsız yarışan Rus Alexander Bolshunov, 2.08.40.8'lik süresiyle gümüş, aynı ülkeden Andrey Larkov ise 2.10.59.6 ile bronz madalyayı boynuna taktı.

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