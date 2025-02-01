Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Refahiye'de başladı, dereceye giren sporcular Türkiye'yi Finlandiya'daki Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı
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01 Şubat 2025 21:15

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Refahiye ilçesinde başladı. 

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlar, Refahiye Dumanlı Yaylası Tabiat Parkı'nda yapıldı. Organizasyona, Erzincan, Ankara, İzmir, Bursa, Isparta, Van, Mersin, Muğla ve Eskişehir'den 10 kulüpten 75 sporcu katıldı.

Yarışmaya katılan sporcular arasından dereceye girenler Kayakla Oryantiring Milli Takımı'nı oluşturulacak ve mart ayında Finlandiya'da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Organizasyon 2 Şubat Pazar günü yapılcak yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.

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