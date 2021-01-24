Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çankırı'da sona erdi

Türkiye Oryantiring Federasyonunca Çankırı'da düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Çankırı'da sona erdi
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24 Ocak 2021 19:31
Türkiye Oryantiring Federasyonunca Çankırı'da düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, ödül töreniyle tamamlandı.  

Ilgaz Dağı Doruk mevkisinde düzenlenen şampiyonada ikinci gün müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Şampiyonada birinci olan takımlar şu şekilde:

Erkekler:

16 yaş: Bursa Oryantiring Spor Kulübü

18 yaş: Tunceli Atlas Oryantiring Spor Kulübü

21 yaş: Jandarma Gücü Spor Kulübü

35+ yaş: Amazon Oryantiring Spor Kulübü

Kadınlar:

18 yaş: Kastamonu Akademi Spor Kulübü

20 yaş: Artos Gençlik ve Spor Kulübü

21 yaş: İzmir Atlas Spor Kulübü

35+ yaş: Ankara Oryantiring Spor Kulübü



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