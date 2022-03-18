Kayakla atlamada yeni rekor

Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, 190,5 metrelik atlayışıyla Türkiye kayakla atlama rekorunu kırmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayakla atlamada yeni rekor
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18 Mart 2022 22:14
Kayakla atlamada milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, 190,5 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdı.

Almanya'nın Oberstdorf kentinde düzenlenen 2022 FIS Kayakla Atlama Dünya Kupası etabında eleme müsabakaları yapıldı.

Fatih Arda İpcioğlu, 190,5 metrelik atlayışıyla kendisine ait 183,5 metrelik Türkiye rekorunu geliştirdi.

Elemelerde 48. sırayı alan milli kayakçı, finale kalamadı.

Bu arada milli sporcu Muhammed Ali Bedir ise 150 metrelik mesafeyle elemelerde 65. oldu.

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