2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kuzey kombine takım yüksek tepe 4x5 kilometre yarışında Almanya, altın madalyanın sahibi oldu.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. gününde, kayakla atlama ve kayaklı koşudan oluşan kuzey kombine finali yapıldı.
Vinzenz Geiger, Fabian Riessle, Eric Frenzel ve Johannes Rydzek'ten oluşan Almanya Milli Takımı, 46.09.8'lik derecesiyle altın madalyayı kazandı.
Norveç 47.02.5 ile gümüş, Avusturya ise 47.17.6'lık zamanlamasıyla bronz madalya elde etti.
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Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 13. gününde, kayakla atlama ve kayaklı koşudan oluşan kuzey kombine finali yapıldı.
Vinzenz Geiger, Fabian Riessle, Eric Frenzel ve Johannes Rydzek'ten oluşan Almanya Milli Takımı, 46.09.8'lik derecesiyle altın madalyayı kazandı.
Norveç 47.02.5 ile gümüş, Avusturya ise 47.17.6'lık zamanlamasıyla bronz madalya elde etti.
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