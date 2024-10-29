Kayakla Atlama Milli Takımı, sezona Almanya'da hazırlanıyor

Kayakla Atlama Milli Takımı, Almanya Oberstdorf'taki antrenmanlarının ardından Slovenya'da sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayakla Atlama Milli Takımı, sezona Almanya'da hazırlanıyor
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29 Ekim 2024 13:18
Kayakla Atlama Milli Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam ediyor.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular Oberstdorf kentindeki atlama kulesinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Muhammed Ali Bedir ve Fatih Arda İpcioğlu'nun yer aldığı takımda, Nejc Frank ve Samet Karta antrenör olarak görev yapıyor.

Almanya kampının ardından Slovenya Planica'da atlayış antrenmanlarını tamamlayacak milli sporcular, kış sezonunda yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.

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