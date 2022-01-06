Kayakla Atlama Dört Tepe Turnuvası sona erdi

Kayakla Atlama Dört Tepe Turnuvası'nda Fatih Arda İpçioğlu, organizasyonun 4. ayak ikinci günü yarıştığı final etabını 42. sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayakla Atlama Dört Tepe Turnuvası sona erdi
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06 Ocak 2022 22:46
Kayakla Atlama Dört Tepe Turnuvası'nda yarışan milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Bischofshofen ayağının ikinci günde 42. oldu.

Avusturya'nın Bischofshofen kasabasında düzenlenen yarışlarda elemelerde ilk 50'ye girmeyi başaran Fatih Arda, finalde mücadele etti.

Fatih Arda, Norveçli Robert Johansson'ın 136,8 puanına karşı 110,3 puan alarak düelloyu kaybetti ve yarışmayı 42. sırada tamamladı.

Bir diğer Türk sporcu Muhammed İrfan Çintimar, elemeleri geçemedi.

Kayakla Atlama Dört Tepe Turnuvası bugünkü atlayışlarla sona erdi.


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