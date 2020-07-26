Kayakla atlama altyapı takımı, antrenmanını sürdürüyor

Kayakla atlama altyapı takımı Erzurum'da antrenmanını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kayakla atlama altyapı takımı, antrenmanını sürdürüyor
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26 Temmuz 2020 10:17
Kayakla atlama altyapı takımı Erzurum'da antrenmanını sürdürüyor.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde girilen normalleşme çalışmaları kapsamında, yeni sezon hazırlık planlarının sürdürüldüğü ifade edildi. 

Teknik Kurul Üyesi Bilal Albayrak ve antrenörler Mustafa Öztaşyanar ve Faik Yüksel'in gözetiminde devam eden altyapı takımı çalışmalarının, atlama kulelerinde 35 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.



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