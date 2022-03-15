Kayak federasyonunda hedef altyapıyı güçlendirmek

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto, son yıllarda kayakla atlama branşında iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti.



Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Oto, "Özellikle bu sezon Fatih Arda İpçioğlu'nun elde ettiği başarılar bizleri son derece memnun etti. Altyapıya ilginin arttığını gördük ve bizde çalışmalarımıza hız verdik." dedi.



Oto, Erzurum'da Türkiye'nin ilk kadın atlamacılarını yetiştirmek için altyapı çalışmalarını devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Son dönemki başarılarımız sonrasında kayakla atlama branşına ilgi arttı. Yeni dönemde kadın şampiyonlar hedefliyoruz. Erzurum Atlama Kuleleri'nde Aslıhan Güven (14), Elif Azra Şerefoğlu (12) ve Ravzanur Ekmekçi (13) Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek için çalışıyor. Türkiye'nin ilk kadın atlamacıları, ilk şampiyonları bizlerin gururu olacaktır."









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