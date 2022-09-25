Kayak Federasyonu'ndan Hakkari'de yeni proje

Türkiye Kayak Federasyonu, alp disiplini branşında başlattığı altyapı projesinin startını Hakkari'de verdi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, alp disiplini branşına uygun yapıda olan 5-7 yaş arasındaki en iyi kız ve erkek çocukların belirlenmesi için gerçekleştirilen seçmelere, yaklaşık 100 kişi katıldı.



Projenin Hakkari koordinatörü Sabri Demir, seçmelere destek veren başta Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.





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