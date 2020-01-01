Kawhi'ın, Murray'ye tek parmakla yaptığı blok, hayran bıraktı!

LA Clippers ekibi, dün gece Kawhi Leonard'ın Denver Nuggets yıldızı Jamal Murray'ye tek parmakla yaptığı bloğa hayran kaldı.



Murray, serinin dün gece oynanan 3. maçında fark altı sayıyken, Leonard ve sol orta parmağı tarafından çemberde bloklandı. 3. maçın büyük bir bölümünde Clippers, işleri yoluna koymak için beklemede olan bir ekip gibi etrafta süzülüyordu. Ancak bir savunma oyunu yapmak durumunda kaldıklarında, Leonard ve Clippers, 113-107 aldıkları galibiyette Nuggets'ı bastırdı ve Batı Konferansı'nın yarı finallerinde 2-1 öne geçti.



Clippers'ın savunması, olması gerektiğinde baskındı ve Leonard'ın Murray'in smaç girişimindeki en önemli bloğu bunun işareti oldu. Ancak Leonard'ın maçın bitimine 1:47 kala yaptığı blok, uzun orta parmağı ile gerçekleşmişti.



"TEK PARMAKLA YAPTIĞINI BİLMİYORDUM"



Paul George, takım arkadaşının oyunu için şu şekilde konuştu:



"Ekstra uzun bir orta parmağı var. Sanki büyümeye devam ediyor gibiydi. Kawhi böyledir işte."



Playoffların ilk yedi maçında, Clippers, Leonard'ın bu esnada 29 sayı veya daha fazla sayı attığı hücumda dominant olduğunu görmeye alışkındı. Ancak Denver'ın savunması, Leonard'ı 2. maçta 13 sayıda, ardından 3. maçta 23 sayıda tutmuştu. Leonard 3. maçta diğer alanlarda da katkıda bulunmuş, bu ikonik blokla beraber 14 ribaund ve 6 asist de yapmıştı.



Clippers koçu Doc Rivers, Leonard'ın bloğu hakkında şunları söyledi:



"Kawhi'ın o bloğu harikaydı. Tek parmakla yaptığını bilmiyordum. Sadece blokladığını sanıyordum ama yine de etkileyiciydi. Nereden geldiğini bilmiyordum bile."



KAWHI, FAZLA DETAYA GİRMEDİ!



Leonard ise, pozisyonu şöyle anlattı:



"İçeri girdiğini gördüm. Ben de öne çıktım ve basketine engel olmaya çalıştım."



Leonard, Clippers'ın daha eksiksiz bir oyun ortaya koyması gerektiğini ve maçın son dakikalarında bir adım öne çıkmak için sadece savunmalarına güvenmek zorunda olmadıklarını da ekledi:



"48 dakika boyunca istikrarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum, ancak Denver'a da hakkını vermelisiniz. İyi bir basketbol takımı, bir süredir birlikteler, olay sırasında nasıl ayarlamalar yapacaklarını biliyorlar, iyi bir koçları var, playoff basketbolu böyledir."



Kawhi'ın o bloğu şu şekildeydi:



