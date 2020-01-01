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Kawhi'ın Ibaka'ya net mesajı: "Kardeşim, geliyor musun gelmiyor musun?"

LA Clippers forveti Serge Ibaka, Toronto Raptors'dan ayrılıp Clippers'a katılma kararı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers forveti Serge Ibaka, Toronto Raptors'dan ayrılıp Clippers'a katılma kararı hakkında konuştu.

Ibaka, muhabirlere Raptors'da kalmak istediğini ancak yeni bir sözleşmeyle ilgili karşılıkklı olarak aynı fikirde olmadıklarını belirtti:

"Her şey başlayana kadar Toronto'dan ayrılmayı düşünmemiştim bile. İşlerin düşündüğüm şekilde gitmediğini hissettim. Raptors'ta kalmak istemiştim ama son dakikada işler değişti. İnsanlar olayları farklı görüyor.

Clippers'ın benim için mükemmel bir seçim olduğunu düşünüyorum. Toronto'yu çok sevdiğim için, vermesi kolay bir karar değildi. Kyle (Lowry) ve Freddy'ye (VanVleet), onlarla oynamayı ne kadar sevdiğimi bile söylemiştim... Serbest oyuncu döneminin başında, Raptors'dan ayrılmayı hiç düşünmüyordum."

"HEY, N'ABER? GELİYOR MUSUN?"

Ibaka, eski takım arkadaşı Kawhi Leonard'ın Clippers'a katılma kararında "önemli bir faktör" olduğunu kabul etti ve Clippers'a katılması için kendisine attığı mesajı da paylaştı.

"Çok komikti. 'Hey n'aber.' yazdı. Kawhi'ın attığı mesaj buydu. 'Kardeşim geliyor musun, gelmiyor musun?' diye sordu."


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